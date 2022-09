Veranstaltung : Zum Cornelius-Familienwochenende gehörten bunte Bauwerke und flauschige Vierbeiner

Bernkastel-Kues Zum Namenstag des heiligen Cornelius gab es ein Familienwochenende im Kloster Machern. Zu den ganz unterschiedlichen Angeboten drinnen und auf dem Gelände gehörten Modelleisenbahnen ebenso wie ein Rundgang mit Lamas oder Vorführungen am Spinnrad.

Wo in früheren Zeiten die Zisterzienserinnen Gastfreundschaft zelebrierten, findet dies seine Fortsetzung bis heute im Kloster Machern. In dem ehemaligen Anwesen des Ordens aus dem 12. Jahrhundert, romantisch gelegen an der Zeltinger Brücke bei Bernkastel-Kues, verbrachten nun Familien ein spannendes und abwechslungsreiches Wochenende mit besonders familienfreundlichen Veranstaltungen.