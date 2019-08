Sachbeschädigung : Fassade in Wittlich mit orangener Farbe besprüht

Fassade in Wittlich mit orangener Farbe besprüht

Die Polizei fahndet nach unbekannten Tätern, die eine Hauswand in Wittlich mit Graffiti-Schmierereien verunziert haben.

(red) Unbekannte haben laut Polizei die Fassade eines Gewerbeobjekts in der Kalkturmstraße in Wittlich mit orangener Farbe besprüht. Diese Sachbeschädigung durch Graffiti sei in der Nacht von Montag, 5. August, 23 Uhr, zu Dienstag 6. August, 8.30 Uhr begangen worden.