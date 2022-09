Fassanstich : O’zapft is! 30. Bungert Oktoberfest in Wittlich ist eröffnet (Fotos)

O’zapft is! 30. Bungert Oktoberfest in Wittlich ist eröffnet (Fotos)

Wittlich Lange mussten Oktoberfest-Fans darauf verzichten, jetzt ist es endlich wieder so weit.

(cmo) Das 30. Bungert Oktoberfest ist am Freitagabend eröffnet worden. Von diesem Wochenende bis zum 31. Oktober heißt es wieder „O’zapft is!“. Wittlich ist in Wiesn-Stimmung. Nach der feierlichen Eröffnung und dem traditionellen Fassanstich mit Bürgermeister Joachim Rodenkirch ging es am Abend bei Original Münchner Oktoberfestbier sowie auch Bitburger Bier aus der Eifel, bayrischen Schmankerln und zünftiger Musik schon krachend los.