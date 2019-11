Spendenlauf : Fast 11 000 Runden für den guten Zweck

Bernkastel-Kues Beim vierten Spendenlauf der Berufsbildenden Schule Bernkastel-Kues legen die Schüler eine Gesamtdistanz von 2197 Kilometern zurück. So sammeln sie dank ihrer Sponsoren über 8000 Euro für regionale Projekte.

(BP) Über 600 Schüler laufen zusammen 10 897 Mal die 200-Meter-Runde durch die Sporthalle im Schulzentrum, was am Ende eine Gesamtdistanz von 2197,4 Kilometern ergibt. Sie alle laufen für einen guten Zweck, denn jeder Teilnehmer des vierten Spendenlaufs an der Berufsbildenden Schule (BBS) Bernkastel-Kues hatte sich im Vorfeld Sponsoren an Land gezogen. „Wir rechnen mit einer Spendensumme von über 8000 Euro“, sagt Sportlehrer Philipp Schmitt, der den Lauf federführend organisierte. Für die gesamte Auswertung mit Barcodes, die nach jeder Runde eingescannt wurden und die technische Umsetzung der Veranstaltung war dessen Kollege Benjamin Boelter verantwortlich. Und dank der digitalen Auswertung konnte schon am Tag des Laufs bekanntgegeben werden, dass die Schüler rund 3000 Runden mehr als im Vorjahr für den guten Zweck absolviert hatten.