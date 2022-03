Kolumne Fastenzeit : Wie ich (fast) zum Nichtraucher wurde

Foto: TV/Klaus Kimmling

An einem Tag in der Woche darfst Du das Fasten brechen: Diese Vorgabe war für mich vor sechs Jahren der Startschuss zu meinem ersten bewussten Fasten in Form von Verzicht. Und es hat bis heute gehalten. Zumindest fast immer.

Mit dem Aschermittwoch beginnt die (katholische) Fastenzeit, sie endet an Ostern. An sechs Tagen in der Woche soll gefastet, sprich verzichtet werden, die Sonntage zählen nicht zur Fastenzeit. In der Fastenzeit soll als äußeres Zeichen von Buße und Besinnung auf Dinge verzichtet werden – auf Dinge, die man gerne hat oder macht.

Als ich vor sechs Jahren zu Beginn der Fastenzeit zufällig im Radio erfahren habe, dass ich an einem Tag in der Woche das Fasten brechen darf – trotz katholischem Elternhaus, Kommunion, Firmung, Messdienersein und allem, was sonst noch so dazugehört, war mir das bis dahin nicht bewusst – habe ich beschlossen, das Rauchen zu reduzieren. Von sieben auf einen Tag in der Woche. Welcher Tag, das war egal, da konnte mein innerer Schweinehund selbst entscheiden.

Zugegeben, eine allzu besonders große Herausforderung war dieser Verzicht nicht, da ich ohnehin „nur“ vier bis fünf Zigaretten am Tag geraucht habe. Aber Großes fängt bekanntlich im Kleinen an.

Lesen Sie auch Kolumne zur Fastenzeit : Eine nur behauptete Auswahl

Das Wichtigste: Ich habe durchgehalten, obwohl es mir anfangs tatsächlich, vor allem aus Gewohnheit, schwer gefallen ist. Dabei habe ich gemerkt, dass sich viele unserer Gewohnheiten im Kopf abspielen und ich oft als Automatismus zur Zigarette gegriffen habe.

Wie das heute so ist? Ich habe es weitgehend beibehalten, rauche nur bei bestimmten Gelegenheiten und kann ohne Probleme auch mal Nein sagen, wenn mir eine Zigarette angeboten wird. Ehrlich gesagt, ein gutes Gefühl. Allerdings schleicht sich nicht sofort ein schlechtes Gewissen ein, wenn es dann doch mal die eine oder andere Zigarette mehr als gewöhnlich ist. Warm ich dann nicht direkt ganz aufhöre? Weil ich es (im Moment noch) nicht will.

Ich würde es also nochmal tun, das Fasten – wenn sich wieder das passende Ding, das ich gerne hab oder gerne mache, anbietet. Aber nur dann, und dann auch gerne mal außerhalb der Fastenzeit. Denn einen festen Rahmen und eine feste Zeit braucht man meiner Meinung nach nicht für Buße und Besinnung. Viel mehr einen Sinn.