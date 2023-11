Fastnacht Neue Mitglieder und hoffentlich ein eigenes Lied – So starten die Wittlicher Möhnen in die neue Session

Was wäre Karneval ohne Möhnen? Wahrscheinlich wäre der Weiberdonnerstag in vielen Orten deutlich weniger närrisch, wenn keine Krawatten abgeschnitten, kein Stadtschlüssel erobert und keine Erbsensuppe ausgeteilt würden. Vor einigen Jahren wäre es in Wittlich fast soweit gekommen – wegen Personalmangels bei den Möhnen.