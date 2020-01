Karneval : Fastnacht: Schicken Sie uns Ihre Termine!

Wittlich/Bernkastel-Kues Kaum ist das neue Jahr im Gang, rückt die heiße Phase der Karnevalsession näher. Der Trierische Volksfreund und seine Wochenzeitung „Die Woch“ bilden das närrische Treiben wieder umfassend ab.

Dazu bitten wir die Verantwortlichen aller Karnevalsvereine: Senden Sie uns – sofern noch nicht geschehen – Ihre Termine von närrischen Sitzungen und Umzügen schon jetzt per E-Mail an die Adresse mosel@volksfreund.de zur Veröffentlichung in den Narrenfahrplänen.