Bildergalerie : Ohne Brause keine Sause: Sommerkarneval in Hetzerath mit Umzug und närrischer Party

Ohne Brause keine Sause: Sommerkarneval in Hetzerath mit Umzug und närrischer Party

Hetzerath Jecken im Sommer: Bunte Fußgruppen schlängelten sich am Sonntag durch die Straßen von Hetzerath.

Ausgelassen wie lange nicht, tanzten und sangen gut gelaunte Zuschauer auf der Straße. Die meisten waren karnevalistisch gekleidet, so machte bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen wie in Rio das Feiern wieder Spaß. Nach zwei Jahren Corona-Durststrecke bot die Hetzerather Carnevalsgesellschaft (hcg) – wenn auch in abgespeckter Form – einen Karneval mit einem Sommerumzug. Motto: „Ohne Brause keine Sause“. Es starteten 16 Fußgruppen mit rund 300 Aktiven.