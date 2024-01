Blick hinter die Kulissen Trocken oder brut? Aus dem verrückten Leben eines Prinzenpaars

„Man schläft abends damit ein und wacht am nächsten Morgen wieder damit auf“, so fasst Lutz Schendel seine Tage zusammen, die derzeit vor allem eines sind: närrisch! Zusammen mit seiner Frau Tina steht er in dieser Session als Prinzenpaar in Bernkastel-Kues im Zentrum der Aufmerksamkeit. „Wenn wir es jetzt nicht machen, dann machen wir es vielleicht nie“, dachten sich die beiden und sagten kurzerhand Ja, als ihnen die majestätischen Posten angeboten wurden. „Es ist uns eine absolute Ehre!“, sagt der Prinz.