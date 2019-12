Musik : Faszinierendes Konzerterlebnis

Wittlich-Lüxem ( red) Wieder einmal ist es dem Musikverein Lüxem gelungen; in der vollbesetzten Pfarrkirche ein faszinierendes Konzerterlebnis zu bescheren. Unter dem Motto „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ hatte Dirigent Stefan Barth ein Festliches Adventsprogramm zusammengestellt.

Neben traditionellen Weihnachtschorälen und zeitgenössischen Kompositionen auch „Klassiker“ aus Barock, Romantik sowie von der Renaissance inspirierte Werke. Die thematische Klammer war dabei das Gedicht von Dietrich Bonhoeffer und dessen Kernaussage von Gottvertrauen, Geborgenheit und Hoffnung. Der Erlös der Spenden soll in diesem Jahr dem Projekt des Ehrenmitgliedes Prälat Dr. Herbert Hoffmann zukommen, dessen Stiftung sich in Burundi um die Bildung junger Menschen kümmert. Mit dem gemeinschaftlichen Singen des Liedes „Von guten Mächten“ entließen die 60 Musiker von zwölf bis 66 Jahren die Zuhörer, nicht ohne auf das nächste Großprojekt hinzuweisen, das unter Leitung des international bekannten Dirigenten Karl-Heinz Steffens, einem gebürtigen Lüxemer, am 9. und 10. Mai stattfindet. „Klassik im Dorf – Ein Festival in Lüxem“ wird renommierte Orchestermusiker in das Dorf führen.