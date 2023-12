Außenstation der „Roten Teufel“ Warum FCK-Fan Oliver Sehn ein privates Fußball-Museum in Piesport hat

Wann genau das Fieber ausgebrochen ist, weiß Oliver Sehn (47) gar nicht mehr so genau. „Irgendwann in den 1980er-, 1990er-Jahren muss das gewesen sein“, mutmaßt der Elektromeister mit eigenem Betrieb in Piesport. Aber eines weiß der Handwerker ganz bestimmt: Sein Herz brennt nicht nur für seine Ehefrau Sabine sowie die Söhne Finn und Luca (4 und 6), sondern mindestens ebenso sehr für den 1. FC Kaiserslautern.