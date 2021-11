Parteien : FDP erhält für neues Format „Liberale Nachlese“ großen Zuspruch

Lieser (red) Die erste multimediale „Liberale Nachlese“ mit dem Schwerpunkten Weinbau, Tourismus und Regionalförderung gab es bei der FDP.

Unter Einhaltung der 2-G-Regel trafen sich mit Ministerin Daniela Schmitt und Weinkönigin Sarah Röhl Mitglieder der Freien Demokraten und Interessierte im Weingut Kochan & Platz in Lieser. Im Mittelpunkt stand die Bewerbung der Mittelmosel mit den Verbandsgemeinden Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach zur Landesgartenschau.

Schmitt stellte in ihrer Rede die aktuellen Herausforderungen in den Mittelpunkt: „Die Entwicklung des ländlichen Raumes ist mir ein zentrales Anliegen. Gerade auch mit Blick auf Mittelständler und Handwerker, die mit Innovationsfreude und Verantwortungsbewusstsein sich für die Zukunft gut aufstellen.“ Für den Tourismus sei sie zuversichtlich und sehe Chancen, da er sich in der Corona-Pandemie neu aufgestellt habe. „Die Lebensqualität hier ist auch bei der Jobauswahl für Fachkräfte und deren Familien ein wichtiger Aspekt“, sagte Schmitt.