Weinbau Die Federweißer-Weinlese an der Mosel hat begonnen - Zwei Wochen früher als sonst (Fotos/Video)

Traditionell hat am Freitag das Weingut und Lohnunternehmen Günter Meierer mit der Lese des Federweißen begonnen. Während der Chef auf einer Fachmesse unterwegs ist, haben um 6 Uhr am Morgen die Traubenleser und der erste Vollernter die Arbeit aufgenommen. Während Meierer unterwegs ist, hält der Weinbautechniker Matthias Poss die Stellung. „Jetzt zur Mittagszeit bin ich mit der ersten Ernte vollkommen zufrieden“, sagt Poss. Das heiße Wetter im Juni und Juli hätten den Reben gutgetan, ebenso wie der Regen in den letzten Tagen. „Wir sind in diesem Jahr etwa zwei Wochen früher dran als üblich. Normalerweise beginnt die Federweißer-Ernte Anfang September“, sagt der Weinbautechniker. „Die Qualität und der Ertrag sind gut, das Blattwerk in den Weinbergen ist hervorragend.“