Kostenpflichtiger Inhalt: Von den Ardennen bis in den Hunsrück : Entlang der B 50 und der A 60 fehlen Raststätten und Tankstellen

Die B 50 neu und der Hochmoselübergang werden vom Bundesverkehrsministerium und Landesbetrieb Mobilität (LBM) als Projekt der Superlative bezeichnet. Ein Angebot um menschliche Grundbedürfnisse, wie Essen und Trinken, entlang der Strecke zu befriedigen, scheint dieses „Superlative-Projekt“ bislang nicht vorzusehen. Foto: Portaflug

Wittlich/Brüssel Eine Service-Wüste vom Hunsrück bis in die Eifel: Entlang der B 50 neu und der A 60 fehlen gastronomische Angebote und Zapfsäulen.

Eine Tasse Kaffee trinken oder den Wagen betanken: Beim Projekt der Superlative, dem Bau der B 50 neu samt Hochmoselübergang, scheinen die Planer solchen Banalitäten keine Bedeutung beigemessen zu haben. Die Idee, die Wirtschaftszentren und Seehäfen Belgiens durch diese „überregionale Fernstraße“ besser an den Ballungsraum Rhein-Main-Gebiet anzubinden, ist mit der Fertigstellung des Hochmoselübergangs ein Stück weit Realität geworden. Dass jedoch jemand auf dem Weg vom Hunsrück über das Moseltal bis in die Eifel und in die belgischen Ardennen hinein mal sein Fahrzeug betanken oder einen Happen essen muss, dem trägt das gewaltige Infrastrukturprojekt bislang keine Rechnung. Und wie gesagt setzt sich dieser Mangel an Raststätten und Tankstellen entlang der A 60 bis tief ins Nachbarland Belgien fort. Entlang der als bedeutend angepriesenen Verkehrsachse zwischen den beiden Ländern gibt es so gut wie keine Infrastruktur – abgesehen von Parkplätzen mit öffentlichen Bedürfnisanstalten.

War es das? Sind entlang eines der größten Infrastrukturprojekte des Bundes, der B 50 neu und dem Hochmoselübergang, tatsächlich null Gastronomie und Zapfsäulen vorgesehen? Wirft man einen Blick auf die B 51 im Eifelkreis, stellt man fest, dort gibt es direkt an der Straße sowohl Raststätten als auch Tankstellen. Warum sollte das an der B 50 neu also nicht der Fall sein? Der TV hat beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) sowie der „Tank & Rast“ nachgefragt, die als Dienstleistungsunternehmen beinahe alle Konzessionen für Autobahnraststätten und deren Tankstellen in Deutschland hält.

Lesen Sie auch Meinung : Eine lange Durststrecke

Info Aus für privates Raststätten-Projekt Auf die Idee, einen Rastplatz an der B 50 neu zu bauen, war der Projekt­entwickler Stefan Kutscheid, Geschäftsführer der Faco Immobilien GmbH aus Bitburg, bereits 2019 gekommen (der TV berichtete). Doch der Ortsgemeinderat hat Kutscheid, der Pläne für ein innovatives Raststättenkonzept nahe der B 50 neu auf der Gemarkung der Ortsgemeinde Platten hatte, einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Wir wollen unseren dörflichen Charakter behalten“, kommentiert Plattens Ortsbürgermeister Jürgen Jakoby die ablehnende Entscheidung des Gremiums. Wenn auf dieser Seite der B 50 neu auch noch Gewerbe entwickelt werde, dann würde man eines Tages mit Wittlich-Wengerohr ein einziges großes Gewerbegebiet bilden. Diese Vorstellung scheint für viele Plattener einem Albtraum gleichzukommen. Zudem habe den Gemeinderat das Konzept Kutscheids, der in der Raststätte auch regionale Lebensmittel habe verkaufen wollen, nicht überzeugt. „Wir haben in Platten kaum Produzenten von Lebensmitteln wie beispielsweise Biobauern oder ähnliches. Deshalb waren wir skeptisch.“ Verfolgt Stefan Kutscheid nach der Absage aus Platten seine Pläne vielleicht nun anderenorts entlang der B 50 neu weiter? Der TV hat nachgefragt. Stefan Kutscheid antwortet: „Wir werden derzeit keine Pläne weiterverfolgen.“ Eine Raststätte entlang der B 50 neu und A 60 in der Eifel wird also noch lange auf sich warten lassen – wenn sie überhaupt jemals Wirklichkeit wird.

LBM Der LBM lässt die Frage, weshalb es entlang der Strecke B 50 neu und A 60 bis heute keine Raststätte zum Auftanken gibt, leider unbeantwortet. Die Landesbehörde verweist bloß auf die bekannte Tatsache, dass entlang dieser Strecke bereits mehrere „unbewirtschaftete Rastplätze“ vorhanden seien. „Bei der im vergangenen Jahr freigegebenen B 50 neu sind zwei Rastplätze vorgesehen. Einmal der in einem Gestaltungswettbewerb im Jahre 2016/2017 vorgesehene Parkplatz Moselblick.“ Der Bau des versprochenen Panoramaparkplatzes „Moselblick“ auf der Hunsrückseite der Brücke, von dem aus man die Brücke über das Moseltal betrachten kann, solle in Kürze beginnen, erklärt der LBM. Zum anderen befinde sich ein Parkplatz im Bereich Longkamp im Bau. Ein weiterer Parkplatz werde derzeit im Bereich Argenthal (Rhein-Hunsrück-Kreis) gebaut. Im Rhein-Hunsrück-Kreis sei zudem bei Lautzenhausen ein weiterer Rastplatz geplant.

„Die Rastplätze auf dem genannten Streckenzug sind alle unbewirtschaftet und überwiegend als Parkplatz mit WC-Anlage geplant“, lässt die Landesbehörde wissen. Einen Snack in warmer Stube wird es dort wohl auch in naher Zukunft nicht geben: „Derzeit gibt es keine weiteren Pläne, auf dem genannten Streckenabschnitt eine Rastanlage zu errichten“, erklärt der LBM. „Aufgrund der Vielzahl von dringlichen Maßnahmen an anderen hochbelasteten Autobahnen bestehen noch keine detaillierten Absichten seitens des Baulastträgers Bund.“ Wenn eine Bewirtschaftung von Seiten des Bundes vorgesehen werde, erfolge die Vergabe der Konzessionen in einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren für das ein entsprechender Bieterkreis (Betreiberinteresse) erforderlich sei.