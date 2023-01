Kommunales : Warum es Verwirrung ums Parken am Bernkasteler Gestade gibt

Foto: TV/Christian Moeris

Bernkastel-Kues Parken ist in der Moselstadt in den Wintermonaten umsonst. Das ist aber nicht jedem Touristen bekannt. Kompliziert wird es, wenn dann auch noch ein Schild vom Dezember übrig geblieben ist.

„Wo ist bloß der Parkautomat?“, fragte sich ein Tourist am vergangenen Wochenende, als er Bernkastel-Kues besuchte. Er fuhr auf den Parkplatz am Gestade auf der Bernkasteler Seite und wollte seinen Parkschein lösen. Aber der dazu erforderliche Automat war schlichtweg nicht vorhanden.

Notgedrungen hat er sein Auto dann ohne das Parkticket abgestellt und ging mit dem mulmigen Gefühl in die Stadt, am Ende doch noch einen „Knoten“ zu erhalten. Der Mann wandte sich an den Volksfreund, um auf diese Problematik aufmerksam zu machen. Die TV-Nachfrage ergab rasch, dass der Mann kein „Knöllchen“ fürchten muss. Wie auch auf der Homepage der Stadt Bernkastel-Kues bekannt gemacht, ist das Parken nur in der Saison, vom 1. April bis zum 31. Dezember, gebührenpflichtig. In den drei Monaten Januar, Februar, März, werden hingegen keine Gebühren erhoben.

In dieser Zeit werden die Schilder, die auf das Bezahlen der Parkgebühr hinweisen, überklebt. Das war allerdings an dem einen Schild auf dem Gestadeparkplatz übersehen worden und führte schlussendlich zu Verwirrung.

Bei drohendem Hochwasser werden die Parkscheinautomaten abmontiert

Hinzu kam dann auch noch, dass die Stadt in den Zeiten, in denen Hochwasser droht – und das ist besonders im Januar/Februar der Fall – die Parkscheinautomaten abmontiert, damit sie keinen Wasserschaden erleiden. Und dieser fehlende Parkscheinautomat machte die Verwirrung nur noch größer.

Inzwischen ist das Schild überklebt – für jeden, auch für Ortsunkundige ist damit klar, dass das Parken frei ist – bis zum 31. März.

Parkmöglichkeiten stehen in Bernkastel-Kues an folgenden Plätzen kostenpflichtig zur Verfügung: P1: Altstadtparkhaus in Kues (Cusanusstraße 3), P2: Nikolausufer Kues, P3: Moselufer Gestade in Bernkastel, P4: Moselufer Kues (nahe Triniusstraße), P5: Friedrichstraße Kues, P6: Burg Landshut.

Kurzzeitparken (mit Parkscheibe) für eine Stunde ist an folgenden Standorten möglich: Gestade Bernkastel-Kues (neben dem Restaurant Moselbahnhof), Parkplatz am Brückenkeller Kues, Thanisch Spitz bis Minigolfplatz Kues.