Behörden prüfen : Haben Bürger zu viel gezahlt? Warum Rechnungen für ausgebaute Straßen in Heinzerath für viel Ärger sorgen

Der Heinzerather Manfred Kräber hat erhebliche Zweifel, ob Abrechnungen für einen Straßenausbau in Heinzerath korrekt erfolgt sind. Inzwischen laufen dazu bei mehreren Behörden Prüfungen. Foto: Strouvelle Christoph

Morbach-Heinzerath Der Wirbel um Kostenberechnungen für den Ausbau zweier Kreisstraßen in Morbach-Heinzerath wird immer größer. Es gibt Hinweise, dass Fehler zum Nachteil der betroffenen Anlieger gemacht wurden. Der Bürgermeister kritisiert den Landesbetrieb Mobilität und fordert die Überprüfung durch eine unabhängige Stelle.

Bei den Differenzen um Anliegerbeiträge zum Ausbau zweier Kreisstraßen in Heinzerath überschlagen sich derzeit die Ereignisse. Politische Gremien tagen in nichtöffentlicher Sitzung, Bürger bezweifeln Abrechnungen, der Ortsvorsteher zweifelt an der Verwaltung in Morbach. Und der Bürgermeister kritisiert die beteiligte Straßenverkehrsbehörde, den Landesbetrieb Mobilität (LBM). Derzeit ist unklar, welche im Raum stehenden Vorwürfe berechtigt sind, und ob und wann Bescheide für den Straßenausbau korrigiert werden. Es häufen sich jedoch Hinweise darauf, dass es womöglich zu Fehlern gekommen ist.

Darum geht es: 2010 sind im Morbacher Ortsteil Heinzerath zwei Kreisstraßen ausgebaut worden. Wie üblich wurden die 65 betroffenen Anwohner daran beteiligt. Von den voraussichtlich von ihnen zu tragenden Kosten für Bürgersteige und Straßenlaternen haben sie 90 Prozent im Voraus bezahlt. Im Herbst 2021, also elf Jahre nach Ende der Bauarbeiten, erhielten die Anwohner die Endabrechnung.

Die Reklamationen: Anwohner Manfred Kräber, der bei der Kölner Stadtverwaltung einst Bauangelegenheiten verantwortlich betreut hat und daher mit der Materie vertraut ist, schaut sich die Abrechnungen genau an. Ihm fällt auf, dass Kosten für eine Natursteinmauer aufgeführt sind, die sich ein Anwohner - ein Beschäftigter der Gemeindeverwaltung Morbach - anstelle der vorgesehenen einfachen Palisadenmauer hat bauen lassen. Die Mehrkosten dafür hätte der Anwohner eigentlich alleine tragen müssen. Da Kräber wegen früherer Auseinandersetzungen um Abrechnungen der Morbacher Verwaltung misstraut, moniert er die Abrechnung der Natursteinmauer in einem offenen Brief an alle betroffenen Anwohner sowie die Mitglieder des Ortsbeirats und des Morbacher Gemeinderats. Bürgermeister Andreas Hackethal verteidigt in einer Antwort die Notwendigkeit der Mauer, die Kräber wiederum bestreitet.

Kreisverwaltung hat geprüft: Um das Handeln der Gemeindeverwaltung zu überprüfen, schaltet sich die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, Fachbereich Revision und Gemeindeprüfung, ein. In dessen Prüfbericht (liegt der Redaktion vor) heißt es, dem Anwohner mit der Natursteinmauer seien für diese nur Mehrkosten in Höhe von 1374,06 in Rechnung gestellt worden. Diese Abrechnung beruht laut Prüfbericht auf einer Vergleichsberechnung beider Mauervarianten durch den LBM von 2019. Dieser habe aber später bei einer Überprüfung festgestellt, dass die Mehrkosten 10.442,04 Euro betragen, ursprünglich also um 9067,98 Euro zu niedrig angegeben waren, die der betroffene Anlieger hätte übernehmen sollen. Stattdessen wurden laut Abrechnung der bauausführenden Firma die Kosten für diese Mauer auf alle Anlieger umgelegt.

Je weiter Anwohner Kräber in die Abrechnung des Projekts einsteigt, desto mehr Ungereimtheiten stellt er aus seiner Sicht fest: Additionsfehler bei den Kosten für die Straßenbeleuchtung, Fundamente für Straßenlaternen, die in anderen Straßen gebaut wurden. Leitungsgräben, die in der Rechnung als rund 50 Prozent länger angegeben sind als in der Ausschreibung. Zu hoch erscheinende Mengen an Frostschutz, der unter dem Bürgersteig eingebaut worden ist, Palisadenmauern, die Kräber in der angegebenen Länge nicht findet sowie für den Bürger nachteilige Kostenaufteilungen. Aufgrund der für ihn vielen offenen Fragen fordert Kräber, die Bescheide an die Bürger komplett aufzuheben, „weil diese nachweisbar fehlerhaft sind“. Zudem verlangt er, dass ein unabhängiger vereidigter Sachverständiger für Tiefbauabrechnungen die Schlussabrechnung und die Bescheide überprüfen soll.

Ortsvorsteher übt Kritik: Ortsvorsteher Friedhelm Schlarp teilt inzwischen offenbar Kräbers Zweifel. Anfangs, sagt er, hätten die Ortsbeiratsmitglieder die Reklamationen kritisch begutachtet und den Aussagen des Bürgermeisters vertraut, dass alles korrekt gelaufen sei. Doch dies hat sich offenbar geändert: „Was Kräber herausfindet, ist in Ordnung“, sagt Schlarp. Man habe bisher jedem Brief vertraut, der von der Verwaltung komme. „Jetzt muss man feststellen, dass nicht alles stimmt.“ Es werde Zeit, dass die Verwaltung kontrolliert werde, sagt Schlarp. „Man war dort zu gutgläubig.“ In der Abrechnung seien „größere Schnitzer“, die jedem hätten auffallen müssen. „Man muss fragen, wer prüft das? Offenbar keiner“, sagt Schlarp. Kräber, der anfangs von vielen Heinzerathern als Querulant betrachtet worden sei, genieße immer mehr Vertrauen: „Gut, dass er alles auf den Kopf stellt.“

Der Anwohner, auf dessen Grundstück die Natursteinmauer errichtet wurde, möchte sich auf TV-Anfrage nicht zur Sache äußern.

Reaktion aus dem Morbacher Rathaus: Bürgermeister Andreas Hackethal erklärt, er wolle zu den Vorwürfen Kräbers im Detail nichts sagen, da ihm noch keine Prüfberichte vorlägen. Der Gemeindechef beschwert sich allerdings vehement über die Vorgehensweise des LBM, der den einzelnen Prüfaufträgen zu dem Ausbauprojekt nicht so nachkomme, wie es zu erwarten sei. Dabei sei die Morbacher Verwaltung auf die Zusammenarbeit mit dem LBM als „treuhänderisch beauftragter Dienstleister“ angewiesen. Die Unzufriedenheit mit der Straßenbaubehörde mündet bei Hackethal in der Aufforderung, die erforderlichen Prüfungen der Berechnungen an eine anerkannte Stelle außerhalb des LBM Trier zu vergeben.

Die Beitragsrechnungen aufzuheben, wie es Kräber fordert, lehnt der Bürgermeister ab. Die weitere Vorgehensweise sei von der Prüfung abhängig, sagt er. Ob auch im Rathaus Prüfungen durch einen externen Dienstleister notwendig wären? Dazu sagt Hackethal: „Die Klärung der im Raum stehenden Fragen ist oberstes Gebot.“ Er habe daher zusätzlich die kommunalen Spitzenverbände beauftragt, das verwaltungsseitige Handeln zu überprüfen. Das weitere Vorgehen könne erst nach Abschluss dieser Prüfverfahren beantwortet werden.