Weihnachten : Feierliche Andacht mit Friedenslicht

Bengel Adventliche Musik zum Mitsingen erklingt am Sonntag, 22. Dezember, um 16 Uhr in der Bengeler Pfarrkirche St. Quirinus. In einer feierlichen Andacht wird das Friedenslicht, das in der Geburtskirche Jesu in Bethlehem angezündet, durch Pfadfinder in ganz Europa verteilt wird und in der Kirche der Jugend auf der Marienburg am dritten Adventssonntag ankam, in Bengel begrüßt.

