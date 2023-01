Karneval : Feiern mit dem Volksfreund: Schicken Sie Ihre Karnevals-Termine an den TV

Wittlich/Bernkastel-Kues Die närrische Zeit beginnt. Zum ersten Mal nach der Pandemie finden wieder viele Veranstaltungen statt und der Trierische Volksfreund und volksfreund.de wollen möglichst viel davon zeigen. Dazu brauchen wir auch die Unterstützung der Karnevalisten.

Zunächst es wichtig, dass wir möglichst viele der Termine von Karnevalsveranstaltungen kennen - ganz gleich, ob es sich um Sitzungen, Proklamationen oder Umzüge handelt. Bitte schicken Sie uns die Termine Ihres Vereins per E-Mail an die Adresse fastnacht.mosel@volksfreund.de. Wir werden die Termine in gesammelt in kompakter Form in unseren Print-Ausgaben veröffentlichen.