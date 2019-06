Jubiläum : Feierstunde zum Zehnjährigen

Pressemitteilung Wittlich, 25.05.2019 St. Raphael CAB feiert 10. Geburtstag! Feierstunde zum Firmenjubiläum im Rahmen des Grünewaldfests in Wittlich Die St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe GmbH (St. Raphael CAB) hat am 25.05.2019 in Wittlich eine Feierstunde zu ihrem zehnjährigen Jubiläum veranstaltet. Die regionale Feierstunde fand im Rahmen des Grünewaldfests in der Einrichtung Maria Grünewald statt. Die Wittlicher Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung gehört seit 2009 zur St. Raphael CAB. Nach der Begrüßung durch Einrichtungsleiterin Ilona Klein und Katharina Neumann, Vorsitzende des Bewohnerbeirats von Maria Grünewald, folgten die Grußworte von Thomas Buckler, Geschäftsführer der St. Raphael CAB, und Robert Wies, Kreisbeigeordneter des Landkreises Bernkastel-Wittlich. Thomas Buckler: „Wir blicken als St. Raphael CAB auf eine sehr positive Entwicklung zurück. Wir haben viel investiert und uns in allen Bereichen – also Altenhilfe, Werkstätten und Wohnangebote – gut aufgestellt. Das Zwischenfazit nach den ersten zehn Jahren lautet: Wir sind auf einem guten Weg. Dabei ist uns bewusst, dass das engagierte Arbeiten, die hohe Qualifikation und Identifikation unserer Mitarbeiter entscheidende Grundlagen des Erfolgs sind.“ Robert Wies: „Im Landkreis Bernkastel-Wittlich sind wir sehr dankbar für das soziale Engagement der St. Raphael CAB. Das Unternehmen engagiert sich für eine bestmögliche Integration und Inklusion von Menschen mit Behinderungen in die Gemeinschaft sowie eine wertschätzende und sachgerechte Versorgung von pflegebedürftigen und alten Menschen. Das unternehmerische Wirken, die vielen Institutionen und die mehr als 500 Mitarbeiter allein in unserem Landkreis machen die St. Raphael CAB zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor.“ Neben der Einrichtung Maria Grünewald betreibt das Unternehmen im Landkreis Bernkastel- Wittlich auch das Altenzentrum St. Wendelinus in Wittlich und das Altenzentrum Mittelmosel mit drei Häusern in Bernkastel, Kues und Ürzig. Hinzu kommen die Ambulanten Dienste im Kreis Bernkastel-Wittlich und ein Dienstleistungscenter in Wittlich. Mit dem Bauprojekt „Lebensraum Kues“ wird Ende 2019 ein neues Wohn- und Betreuungsangebot für Menschen mit Behinderung fertiggestellt. Über den Landkreis Bernkastel-Wittlich hinaus ist die St. Raphael CAB mit ihren Einrichtungen und Diensten auch in den Landkreisen Ahrweiler, Cochem-Zell und Mayen-Koblenz vertreten. Das Firmenjubiläum wird in diesem Jahr in allen vier Landkreisen mit einer regionalen Feierstunde begangen. Die weiteren Termine sind am 23.06.2019 im Caritas Zentrum in Mendig, am 19.09.2019 in den Caritas Werkstätten in Cochem und am 27.10.2019 im Gewächshaus „Radicula“ der Caritas Werkstätten in Sinzig. -2- Pressefoto: Vor dem Infostand der St. Raphael CAB beim Grünewaldfest in Wittlich (von links): Leo Wächter, hauptamtlicher Beigeordneter der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, Hans-Joachim Backes, Aufsichtsratsvorsitzender der St. Raphael CAB, Dieter Burgard, Schatzmeister des Förderkreises Maria Grünewald e.V., Ilona Klein, Einrichtungsleiterin von Maria Grünewald, Robert Wies, Kreisbeigeordneter des Landkreises Bernkastel-Wittlich, Thomas Buckler, Geschäftsführer der St. Raphael CAB (Foto: St. Raphael CAB, Mayen). Foto: TV/St. Raphael Mayen