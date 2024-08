Kleidung und mehr aus ganz Europa Neuer Concept-Store „Goldammer“ eröffnet in Traben-Trarbach

Sie sind nicht wiederzuerkennen, die Räume Am Bahnhof 48 in Traben-Trarbach: kein dunkler Flur mehr mit Bankautomat und Eingang zu Büros, sondern ein offener Raum in hellen Farben und Naturtönen. Hier ist nicht mehr die VR-Bank zu Hause, sondern Dirk Gradowski. Hier verwirklicht er seinen Traum vom eigenen Geschäft. Denn im Handel ist er zwar ebenfalls schon lange Zuhause, viele Jahre als Einkaufsleiter eines Versandhandels, doch nun möchte er seine eigenen Ideen verwirklichen. Und Traben-Trarbach, findet der 57-Jährige, ist genau der richtige Ort dafür.