Landwirtschaft : Zu trocken? Zu nass? So gehen Gemüsebauern aus der Wittlicher Senke mit dem wechselhaften Wetter um

Seit etwas mehr als einem Jahr betreiben Lara und Arved Meinzer ihren regenerativen Gemüseanbau in Bombogen. Foto: TV/Petra Willems

Wittlich Seit etwas mehr als einem Jahr betreiben Lara und Arved Meinzer ihren regenerativen Gemüseanbau in Bombogen. Wir haben nachgefragt, wie die Produktion – komplett ohne Maschinen und mineralischen Dünger oder Spritzmittel – mit den Wetterextremen der vergangenen beiden Sommer funktioniert.

Extreme Trockenheit mit hohen Temperaturen im vergangenen Jahr, ein vergleichsweise nasses Jahr mit Extremregen in diesem: Arved Meinzer und seine Frau Lara leben seit Anfang 2020 in der Region und bauen seit vergangenem Jahr im Wittlicher Stadtteil Bombogen, auf dem Scheuerhof, Gemüse für den Direktvertrieb an. Das Besondere: Sie verzichten bei dem Anbau der Kulturen komplett auf den Einsatz von Maschinen oder Dünger. Wir habe uns bei ihnen umgesehen und gefragt, wie das junge Paar mit den Wetterextremen, die es in diesem und dem vergangenen Jahr gab, zurechtkommt.

Das Fazit der gelernten Winzer aus der Pfalz fällt dabei gar nicht mal so schlecht aus, obwohl sie immer wieder vom Wetter und ihren Pflanzen überrascht wurden und einiges ihrer Ernte dem Wetter beziehungsweise in diesem Jahr der Nässe zum Opfer fiel, im (zu) kühlen Frühjahr erst spät reifte oder, wie der Kohlrabi, in dieser Saison komplett ausfiel. Was Arved Meinzer jedoch überrascht hat, ist, dass nach dem Unwetter Mitte Juli ihre Beete nicht lange unter Wasser gestanden haben, wie er sagt. „Auf der Wiese nebenan haben noch Pfützen gestanden, da war bei uns schon alles versickert“, erzählt er.

Info Regenerative Landwirtschaft und Aboboxen Permakultur gibt es seit den 1970er Jahren. Die beiden Australier Bruce Charles „Bill“ Mollison (1928–2016) und sein Schüler David Holmgren lernten von den tasmanischen Ureinwohnern einen respektvollen Umgang mit der Natur. Achtsamkeit, naturnahe Kreisläufe und Wahrung der natürlichen Ressourcen sind die wichtigsten Lehren. Es handelt sich um eine Methode für eine Landwirtschaft, die ein Überleben im Einklang mit der Natur ermöglichen soll. Dabei stehen die vielfältigen Funktionen einzelner Elemente und ein Kreislaufsystem im Mittelpunkt. Als Regenerative Landwirtschaft wird laut Wikipedia ein Ansatz in der Landwirtschaft bezeichnet, der Pestizide und Kunstdünger ablehnt und dabei die Regeneration des Mutterbodens, die Biodiversität und den Kreislauf des Wassers verbessern soll. Wie die australische Bodenbiologin Christine Jones sagte, ist Landwirtschaft regenerativ, wenn Böden, Wasserkreisläufe, Vegetation und Produktivität kontinuierlich besser werden statt nur gleich zu bleiben oder langsam schlechter zu werden. Dabei sollen auch Vielfalt, Qualität, Vitalität und Gesundheit von Boden, Pflanzen, Tieren, Menschen und Betrieben gemeinsam zunehmen und der Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln und zugekauften Düngemitteln weitgehend oder ganz reduziert werden. Die Gemüseboxen von Feldfreude gibt es in drei Größen. Es steht eine Auswahl an Gemüse zur Verfügung, je nach Größe der Abokiste können verschiedene Produkte ausgesucht werden. Das Abo gilt für die gesamte Saison.

Die Beete des jungen Paars sind mit einer Schicht aus Mulch bedeckt. Zwischen ihnen verlaufen Wege, die mit Holzschnitzeln abgedeckt sind und von denen aus man Zugang zu den Pflanzen hat. Zudem gibt es Blühstreifen für Insekten. Durch die Mulchschicht ist der Boden, in dem die Pflanzen wachsen, geschützt – „vor Sonne, Starkregen und Wind“, wie Meinzer sagt. Oder vor Trockenheit wie im vergangenen Jahr. Der stets mit Mulch bedeckte Boden, der Verzicht auf Spritzmittel und mineralische Dünger, die Bodenschonung durch pure Handarbeit und das regelmäßige Überprüfen der Mikrobiologie durch Mikroskopie fördern aus Sicht der beiden ein aktives Bodenleben. Dadurch hätten die Pflanzen eine hohe Nährstoffdichte, so das Paar.

Von Mai bis Oktober gibt es ihre Gemüseboxen, die man sich je nach Verfügbarkeit des regionalen Gemüses selbst zusammenstellen kann, im Abo. Zudem verkaufen die beiden auch ab Hof oder auf dem Trabener Markt. Verkauft wird, was geerntet wird, regional, saisonal. Zugekauft werden bei den Feldfreude-Gärtnern keine Produkte. Was gut ankommt. „Die Leute sind sehr flexibel“, sagt Meinzer, sie reagierten gut auf das verfügbare Angebot. Zum Beispiel im Frühjahr, als es „sehr viel Spinat gab“, wie Arved Meinzer sagt, hätten ihnen ihre Kunden diesen auch abgenommen.

Jede Woche bietet das Paar für seine Gemüseboxen acht bis zehn verschiedene Sorten an, insgesamt werden über das Jahr hinweg, von Mai bis Oktober, rund 30 Kulturen angebaut und verkauft. Dabei probieren die beiden auch immer wieder Neues aus, so gab es in diesem Jahr zum ersten Mal Blumenkohl, Fenchel oder Knoblauch. Das Konzept der Abo-Boxen werde gut angenommen, wie die beiden sagen.