Verkehr : Felsrutsch an der B 50 alt

Foto: dpa/Friso Gentsch

Longkamp/Bernkastel-Kues Offenbar wegen der Witterungsverhältnisse hat sich an der B 50 alt am Dienstag, 16. Februar, gegen 10.40 Uhr zwischen dem Abzweig nach Monzelfeld und der Auffahrt Longkamp ein Fels gelöst. Wie die Polizei in Bernkastel-Kues mitteilt, musste die Fahrbahn in diesem Bereich komplett gesperrt werden.

Am Dienstagnachmittag waren Geologen vor Ort, um die Situation zu analysieren und zu überprüfen, welche Maßnahmen nun erforderlich sind, um den Bereich zu sichern.