Kostenpflichtiger Inhalt: Straßenverkehr : Nach Felsrutsch bei Bernkastel-Kues: Wie gefährlich sind die Felswände an der B50?

Mittlerweile ist die Stelle wieder für den Verkehr freigegeben. Foto: TV/Polizei

Bernkastel-Kues/Trier In der vergangenen Woche hatte sich nach Frost und Regenfällen an der B50 alt ein Fels gelöst und die Fahrbahn hinter dem Burgbergtunnel in Bernkastel verschüttet. So sichert die Straßenmeisterei den betreffenden Bereich ab.