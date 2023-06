Morbach-Bischofsdhron Ein Leben dem Holz gewidmet

Begonnen hat Frevel seinen beruflicher Werdegang im März 1945, kurz vor Kriegsende. Durch einen Freund erfuhr er, dass der örtliche Schreiner einen Lehrling suchte. Er konnte sofort seine Ausbildung in Irmgarteichen im Siegerland beginnen. Nach einigen Gesellenjahren packte ihn das Fernweh, er machte sich mit seinem Motorrad und seiner Mundharmonika auf den Weg ins Trierer Land. Dort fand er sehr schnell eine Anstellung. Er legte mit 24 Jahren seine Meisterprüfung ab, durfte sich aber erst mit 25 Jahren Schreinermeister nennen, das war damals so. Anfang der 1960er Jahre kam er dann zusammen mit seiner Frau nach Bischofsdhron. Eine Anstellung fand er auch in Morbach, bei der Schreinerei Zimmer (heute Zimmer-Blasius). Hier war er mehr als drei Jahrzehnte angestellt.