Pionier der deutschen Eisenindustrie Warum die Schienen für die erste westdeutsche Bahnstrecke aus Alf an der Mosel kamen

Alf · Vor 175 Jahren ist der Fabrikant Ferdinand Remy ge­­storben. Das von ihm gegründete Alfer Eisenwerk stellte ab 1838 Gleise für die erste Bahnstrecke in Westdeutschland her. Die Geschichte eines Geschäftsmanns, der damals innovative Technik aus England an die Mosel brachte.

02.05.2023, 16:00 Uhr

Der Unternehmer Ferdinand Remy baute 1826 ein Eisenwerk unterhalb der Burg Arras im Alfbachtal (im Bild hinten). Foto: Archiv Markus Philipps

Von Markus Philipps

Was haben die Marienburg im Zeller Hamm und die Burg Arras bei Alf an der Mosel gemeinsam? Die beiden historischen Bauwerke waren Mitte des 19. Jahrhunderts im Besitz des erfolgreichen Unternehmers Ferdinand Remy (1788 – 1848). Dieser betrieb nahe der Burgruine Arras im Alfbachtal eine moderne Fabrik, die hoch­qualitatives Stab­eisen herstellte. Der Gründer des Alfer Eisenwerks stammte aus Bendorf im heutigen Landkreis Mayen-Koblenz. Dort wurde er am 21. Januar 1788 als Spross der bekannten Industriellenfamilie Remy geboren.