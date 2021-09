Freizeit : Ferien am Ort mit dem Wittlicher Turnverein

Wittlich (red) 50 Kinder erlebten eine spannende Ferienfreizeit mit dem Wittlicher Turnverein auf der Feuerwiese im Mundwald. Das Gelände bot ihnen vielfältige Möglichkeiten, kreative Spiele und spannende Aufgaben zu meistern.

Vier Themenschwerpunkte standen auf dem Programm: Die Waldgruppe erwartete eine knifflige und kurzweilige Schnitzeljagd, und sie baute nach den Ideen der Kinder ein Waldhaus. In der Spiel- und Bastelgruppe war die Kreativität der Mädchen und Jungen gefragt. Von der Sportjugend zur Verfügung gestellte T-Shirts wurden bemalt und mit Naturmaterialien gebastelt. Die Wertegruppe erarbeitete das Hauptthema „Werte in Bewegung“: Was bedeuten Werte für die Kinder heute? Voller Eifer brachten sie ihre Ideen ein, mit denen dann auf einem Plakat gestaltet wurde. In der Kochgruppe waren die Kinder für das Mittagessen zuständig. Gemeinsam wurde geschnippelt, geschält, gekocht und gegrillt.