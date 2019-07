Ferienakademie : Noch Plätze frei für „Das Sams“ auf der Genovevaburg

Wittlich/Mayen (red) Am letzten Tag der diesjährigen Ferienakademie bietet der Kinderschutzbund Bernkastel-Wittlich am Samstag, 20. Juli, eine Fahrt zur Freilichtbühne auf die Genovevaburg Mayen an. Im Burghof wird das Stück „Am Samstag kommt das Sams zurück“ nach dem Bestseller von Paul Maar aufgeführt.

