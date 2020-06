Freizeit : Ferienaktion für Jugendliche

Wittlich Wer in den Ferien Zeit und Lust hat, mit anderen Jugendlichen „on the road“ zu gehen, dem macht die evangelische Kirchengemeinde Wittlich ein Angebot:

Nette, leichte Fahrradtouren (die Kondition leicht aufbauend) in der näheren Umgebung. Am letzten Tag geht es mit dem Radbus von Wittlich nach Daun und zurück auf dem Maare-Mosel-Radweg bis Wittlich. In Fahrpausen gibt es Programm, Schnitzeljagden, Handydokumentationen der Tour und Interessantes zum „Earth Overshooting Day“ (Erdüberlastungstag). Außerdem soll auch einmal gegrillt werden. Organisiert werden kann auch die Versorgung mit Eis und gekühlten Getränken bei einem Pausenstopp – alles natürlich unter Beachtung der aktuellen Hygieneregelungen.