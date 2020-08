Kirche : Ferienfreizeiten der katholischen Dekanate

Bernkastel-Kues/Cochem/Wittlich (red) Ehren- und hauptamtliche Freizeitleitungen planten in Telefon- und Videokonferenzen Alternativen unter erschwerten Bedingungen in den Dekanaten Bernkastel, Cochem und Wittlich.

Es entstanden trotz der Corona-Pandemie Ferienangebote für Kinder vor Ort ohne Übernachtung. Es gab Workshops, Tagesausflüge mit dem Fahrrad, Online-Freizeiten für Zuhause, Teilnahme an Solidaritätsaktionen für die Bolivien-Partnerschaft, erlebnispädagogische und spielerische Erfahrungsräume und Rallyes oder Stationen-Wege. Bei ihrem Reflexionstreffen zogen die ehren- und hauptamtlichen Freizeitleitungen ein Resümee: „Die Jugendlichen haben sich schnell mit den neuen Angeboten angefreundet, sodass es leicht fiel, die Corona-Regeln einzuhalten und ein paar schöne Tage in guter Gemeinschaft zu verbringen“, so Pastoralreferent Frank Hoffmann. Es war für Betreuer und Teilnehmende anstrengend, dass die Teilnehmer wegen fehlender Übernachtung keine Rückzugsorte wie eigene Zelte hatten und darum rund um die Uhr Programm angeboten wurde. Dennoch war es eine tolle Erfahrung, dass in so kurzer Zeit ansprechende Alternativen gefunden wurden. Unter https://padlet.com/ksjtrier/x5n5f2h7k0qu gibt es ein Ideenpool des Bistums Trier für alternative Ferienangebote. Foto: Armin Surkus-Anzenhofer