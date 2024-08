Jahrelang keine Probleme „Wir wissen nicht, wohin“ – Bewohnern von Thalfanger Ferienpark droht Rauswurf

Das Schloss am Gartentor hat Frank Hinz selbst gebastelt, mit einer Halterung aus Draht. Seit 13 Jahren lebt er in dem Häuschen in Thalfang. Das ehemalige Ferienhaus steht im Ferienpark Himmelberg, der in den 1970er-Jahren gebaut wurde, aber nur noch in Teilen als Unterkunft für Urlaubsgäste dient (siehe Hintergrund). Manche der privaten Hauseigentümer vermieten dort weiterhin Ferienwohnungen, die auch auf gängigen Urlaubsportalen zu finden sind. Andere Besitzer wohnen dort selbst oder haben dauerhafte Mieter.