Steigender Bedarf an Wohnungen Soll die Anzahl von Ferienwohnungen in Bernkastel-Kues reguliert werden?

Wie viel Wohnraum braucht Bernkastel-Kues? Soll dort doch die Zahl der Ferienwohnungen begrenzt werden? Mit diesen Fragen beschäftigen sich die Mitglieder des Bauausschusses der Stadt. Nach der Vorstellung einer Wohnraumbedarfsanalyse in der vorangegangen Stadtratssitzung wurde das Thema intensiv diskutiert. In der Region hatte die Stadt Trier einen Präzedenzfall geschaffen. Dort war dasselbe Beratungsbüro wie in Bernkastel-Kues tätig, und schlussendlich stimmte der Stadtrat einer Satzung zu, die den Bau neuer Ferienwohnungen massiv einschränkt.