Technik : Rasanter Einstieg in die Elektronik im Makerspace

Premiere: Den ersten Kurs des Versorgers Westnetz gab es in der Makerspace-Werkstatt in Wittlich. Foto: Thomas Müller

Wittlich (red) Eine Premiere war der Kurs „Wroom! – Ferngesteuertes Auto bauen und programmieren“ in der Maker­space-­Werk­statt in Wittlich auch für die vier Kursleiter: Als praxis­integrierte Studenten des Versorgers Westnetz gehört der gemeinsame Einstieg in die Elektronik mit Jugendlichen nicht zu ihren üblichen Arbeitsaufträgen.

Die Teilnehmenden haben ferngesteuerte Autos zusammengebaut und sie programmiert. Foto: Thomas Müller

Fachlich kompetent und souverän lösten sie diese neue Aufgabe und führten die Teilnehmenden durch das umfangreiche Programm des Tageskurses: Die Jugendlichen starteten mit dem Zusammenbau kleiner Fahrzeugbausätze und programmierten anschließend verschiedene Sensoren. Diese Programme wurden per Bluetooth auf die Autos übertragen, die am Schluss auf einem Parcours gegeneinander antraten. Hier waren Geschicklichkeit und Schnelligkeit gefragt. Kleinere Karambolagen blieben dabei nicht aus.

Wer die Fahrzeuge selbst einmal ausprobieren möchte: Zwei Autos wurden als Überraschungsgeschenk von Westnetz dem Makerspace übergeben.