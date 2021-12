Verkehr : Vom „Rheingold“ zum „Moselgold“

Die luxuriösen Salonwagen des „Rheingold-Express“ hat im 20. Jahrhundert die Mitteleuropäische Schlaf- und Speise­wagen­gesellschaft AG, kurz Mitropa, bewirtschaftet. Foto: Historische Sammlung DB AG

Traben-Trarbach/Bullay Vor rund 100 Jahren wurde mit dem Start der Fernzuglinie Amsterdam – Basel der Vorläufer des legendären „Rheingold-Express“ eingeführt. Auf den historischen Luxuszug gingen einst die Spitznamen für zwei neue Züge der Moseltalbahn zurück.

Ab dem Sommer 1921 verfügte das Fahrplanangebot der Deutschen Reichsbahn über eine neue Schnellzugverbindung, die entlang der Strecke Amsterdam – Basel durch das landschaftlich reizvolle Rheintal führte. Auf seiner 16-stündigen Fahrt machte der dort werktags verkehrende Expresszug unter anderem Station am staatlichen Hauptbahnhof der Rhein- und Moselstadt Koblenz.

Aus der internationalen Schnellzuglinie entwickelte sich einige Jahre später eine erweiterte Fern­verbindung, die am 15. Mai 1928 unter der Bezeichnung „FFD Rheingold“ eröffnet wurde. Diese verlief von Amsterdam (Niederlande) beziehungsweise Hoek van Holland über Zevenaar, Duisburg, Düsseldorf, Köln, Mainz, Mannheim, Karlsruhe, Baden-Oos und Freiburg bis Basel in der Schweiz. Der im damaligen Linienbetrieb eingesetzte „Rheingold-Express“ hatte mehrere komfortabel ausgestattete Salonwagen, die von der Mitteleuropäischen Schlaf- und Speisewagen AG (Mitropa) bewirtschaftet wurden. Die Gesellschaft versorgte ihre Fahrgäste mit erlesenen Speisen und Getränken, zu denen auch eine feine Auswahl an Moselweinen aus der firmen­eigenen Mitropa-­Zentralkellerei in Traben-Trarbach gehörten.

Die als „Saufbähnchen“ bekannte Moseltalbahn zwischen Trier und Bullay – hier auf einer Weinflasche – fuhr von 1905 bis 1962. Foto: Markus Philipps

Info Das "Saufbähnchen" Die Moselbahn (auch Mosel­talbahn) war eine 102 Kilo­meter lange Kleinbahnstrecke, die rechts der Mosel zwischen den Stationen Trier und Bullay verlief. Die im Volksmund als „Saufbähnchen“ bezeichnete Lokalbahn wurde im Zeitraum von 1903 bis 1905 errichtet. Am 31. Dezember 1962 wurde der gesamte Personenverkehr auf der romantischen Moselstrecke eingestellt.

Bald sollte auch der Einsatz neuer Fahrzeuge bei der einstigen Mosel­tal­bahn besondere Aufmerksamkeit in der Region erregen. Damals berichtete die Bernkasteler Zeitung am 30. Juli 1928 ausführlich über neuerworbene Waggons und Lokomotiven im Fuhrpark des sogenannten „Saufbähnchens“. Darin hieß es: „Die Moseltalbahn hat seit einigen Tagen zwei neue Züge mit großen weinrot gestrichenen Wagen, die einen vorzüglichen Eindruck machen, in Dienst gestellt. Der Volksmund hat ihnen bei uns allsogleich den Namen ‚Moselgold‘ im Gegensatz zu dem Rheinexpresszug ‚Rheingold‘ gegeben.“

Neben diesem Medium berichtete seinerzeit auch die Trierische Landeszeitung über die Einführung der fabrikneuen Züge auf der 1905 eröffneten Moselstrecke Trier – Bullay: „Während ‚Rheingold‘ mit rasender Geschwindigkeit an den herrlichen Ufern des deutschen Stromes dahinbraust und nur ab und zu kurzen Aufenthalt auf wenige Augenblicke seine schnelle Fahrt unterbricht, erschließt ‚Moselgold‘ das liebliche Moseltal genau wie seine Vorgänger im gemütlichen 40-Kilometer-Tempo mit vielen, von den Anwohnern begrüßten Unterbrechungen, den Orts- und Fremdenverkehr. Neben diesem Unterschiede in der Geschwindigkeit weicht natürlich noch manches andere vom ‚Rheingold‘ ab, aber das macht nichts – die weinrote Farbe der neuen Wagen (auf das Äußere kommt es bekanntlich vielfach an) gibt Veranlassung, ebenso stolz auf ‚Moselgold‘ wie auf ‚Rheingold‘ zu sein.“ Und weiter hieß es: „Gleich zwei ganze Züge, bestehend aus den bereits seit einigen Wochen in Betrieb befindlichen neuen Heiß­dampf­lokomotiven, einem Post- beziehungsweise Packwagen und drei Personenwagen, von denen einer gemischtklassig ist, das heißt je zur Hälfte 3. und 2. Klasse hat, sind dem Verkehr übergeben worden.“

Mit ihren neuen Fahrzeugen bot die Moseltalbahn den Passagieren eine Vielzahl von Vorzügen. So ermöglichten die nun drei­achsigen Waggons im Gegen­satz zu ihren vier­achsigen Vorgängern eine bedeutend ruhigere Fahrt. Zur Wagen­einrichtung gehörten eine gediegene Innen­ausstattung mit einem modernen Belüftungssystem, eine Dampfheizung sowie elektrische Beleuchtung.