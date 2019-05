Jubiläum : Salmrohr feiert mit Gewerbeschau und Festabend

Salmtal Vor 50 Jahren entstand durch den Zusammenschluss von Salmrohr und Dörbach die Gemeinde Salmtal, die mittlerweile 2500 Einwohner zählt. Das Jubiläum wird am Wochenende 18./19. Mai gefeiert. Die Salmtaler Betriebe und Unternehmen möchten aus Anlass des 50. Geburtstags der Gemeinde die Gelegenheit nutzen, bei einer Gewerbeschau ihre Produkte und Leistungen am Sonntag, 19. Mai, zu präsentieren.

Zum zweiten Mal öffnen die Betriebe im Salmtal-Center am neuen Bahnhof.

Die Schau stellt einen Höhepunkt des Jubiläumsprogramms dar, zumal die erste Schau bereits fünf Jahre zurückliegt. Da diese ein großer Erfolg war, beschloss die Gemeinde, die Veranstaltung in diesem Jahr erneut zu organisieren.

Die Jubiläumsfeier beginnt am Samstag, 18. Mai, um 20 Uhr mit einem Jubiläumsabend in der Bürgerhalle in Salmrohr.