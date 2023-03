Morbach : Der Geburtstag eines grundsympathischen Fakes – Jakob Maria Mierscheid zum 90.

Sie diskutieren über das Phänomen Mierscheid: (von links) der Morbacher Bürgermeister Andreas Hackethal, Freidhelm Wollner, Ideengeber für Mierscheid, ARD-Korrespondent Werner Sonne, Arbeitsminister Alexander Schweitzer und Philosophieprofessor Dr. Jochen Hörisch.

Morbach Die politische Prominenz in Berlin, Mainz und Morbach würdigt das Wirken des fiktiven Morbacher Bundestagsabgeordneten Jakob Maria Mierscheid bei einem Festakt.

Großer Bahnhof für einen nicht anwesenden Jubilar: Die Gemeinde Morbach feierte den 90. Geburtstag ihres Bundestagsabgeordneten Jakob Maria Mierscheid im Sitzungsaal des Rathauses.

Zwar hatten sich viele der 80 Gäste erhofft, den Morbacher Politiker endlich mal live zu erleben, mussten sich aber mit einem Interview per Telefonleitung zufriedengeben: Bundeskanzler Scholz habe den Abgeordneten an seinem Geburtstag nach Brüssel geschickt, um dort das Zeugungsverweigerungsgesetz zu europäisieren, hieß es. „Mierscheid bleibt in Brüssel bei EU-Kommissarin Ursula von der Leyen, um seine Initiativen auf europäischem Niveau zu harmonisieren“, sagte Werner Sonne, langjähriger aus der EG Morbach stammender ARD-Korrespondent, der den Abend moderierte.

Extra Veranstaltungssplitter Das Festkomitee, bestehend aus dem ehemaligen ARD-Korrespondenten Werner Sonne, dem SPD-Fraktionsgeschäftsführer im deutschen Bundestag Friedhelm Wollner, dem SWR-Redakteur Reinhard Hübsch sowie Bürgermeister Andreas Hackethal, war noch am Tag der Veranstaltung schwer gefordert. Denn der ehemalige Ministerpräsident Kurt Beck, der für eine Diskussionsrunde als Teilnehmer vorgesehen war, musste kurzfristig wegen Erkrankung absagen. Für ihn sprang Arbeitsminister Alexander Schweitzer ein. Ebenfalls wegen Erkrankung kurzfristig absagen mussten die Jakob Singers, Meisterchor und in der Region bekannt unter dem Namen Sine Nomine. Dafür am Tag der Veranstaltung verpflichtet wurden die aus der VG Thalfang stammenden Sängerinnen Selina Petry und Janine Jungbluth, die mit Stücken wie „Schöner fremder Mann“ und „Theater, Theater“, die passenden Lieder zum Phantom Mierscheid in Petto hatten. Eine Geburtstagstorte, die ein Gast für den Jubilar mitbrachte, stand den gesamten Abend unbeachtet im rückwärtigen Teil des Raums und wurde nicht angeschnitten. Vermutlich feierte die Belegschaft des Rathauses in ihrer Kantine am Tag nach der Veranstaltung ein zweites Mal den Geburtstag des Morbacher Politikers. Arbeitsminister Alexander Schweitzer hatte als Geschenk eine Flasche Wein mitgebracht, konnte sie dem Geburtstagskind wegen dessen Abwesenheit aber nicht überreichen. Er nahm’s gelassen: „Dann nehme ich die Flasche halt mit nach Hause und trinke sie selbst.“

Der Morbacher Bürgermeister Andreas Hackethal sagte, es zeichne Mierscheid aus, dass dieser nicht gerne im Mittelpunkt stehe, sondern sich stattdessen für den Hunsrück einsetze: „Er kämpft für uns in Brüssel.“

Der Bürgermeister erinnerte an die Initiativen Mierscheids, Olympia in den Hunsrück zu bringen und ein U-Bahn-Netz in der Einheitsgemeinde zu installieren. „Eine U-Bahn haben wir zwar immer noch nicht, aber die Anzahl der Bushaltestellen hat sich vergrößert“, führte der Bürgermeister Spuren auf , die Mierscheid in Morbach hinterlassen habe.

Auch, wenn die überörtliche politische Prominenz aufgrund zeitgleicher Sitzungswochen in Mainz und Berlin mit Ausnahme der Landtagsabgeordneten Tamara Müller und des rheinland-pfälzischen Arbeitsministers Alexander Schweitzer fehlte, ließen es sich zahlreiche namhafte Politiker nicht nehmen, Videogrußbotschaften nach Morbach zu schicken – darunter Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, („Mierscheid ist ein versierter Kommentator des politischen Lebens“), ihr Vorgänger Norbert Lammert (zur bevorstehenden Wahlrechtsreform: „Egal, was der Bundestag beschließt: Er wird es zur Kenntnis nehmen und dem nächsten Bundestag wieder angehören“), der Bundestagsabgeordnete Marlon Bröhr, der ehemalige Kanzleramtschef Peter Altmayer („Nur Wolfgang Schäuble gehört dem Parlament länger an als Sie“) und Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die den ihr fremden Abgeordneten duzt (“Ich würde Dich gern mal kennenlernen“) würdigten die Verdienste Mierscheids.

Philosophieprofessor Dr. Jochen Hörisch von der Uni Mannheim schaffte es, in einem humorigen Vortrag das Wirken des Phantoms, wie manche den Abgeordneten nennen, zu beschreiben. Ähnlich wie Einhörner, Loriots Steinläuse und Hitchcocks Unsichtbarer Dritter hinterlasse die Person, die es nicht gibt, im realen Leben Spuren. „Mierscheid gibt es im Unterschied zu Bielefeld wirklich“, meinte er und fügte dann ernst hinzu: „Fakes haben eine Faszination und manipulative Kraft, der man sich nicht entziehen kann. Mierscheid ist ein grundsympathischer Fake“, sagte er. Sein Fazit: „Es muss ihn geben, weil er sonst erfunden werden müsste.“

