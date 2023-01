Termine : Partystimmung: Diese Feste sind 2023 im Kreis Bernkastel-Wittlich geplant

Rund 4.000 Besucher sorgten für einen Rekordbesuch beim Bungert Oktoberfest in Wittlich. DJ Christian Schall und Malle-Star Mia Julia sorgten für ausgelassene Stimmung. Foto: Hoeser Rudolf

Bernkastel-Wittlich Weinfeste, Burgenfest, Kirmes, Jubiläen: In der Region stehen 2023 viele Feste an. Welche Tage unsere Leser sich für die Feste in diesem Jahr unbedingt freihalten sollten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christina Bents

Eine Übersicht über die großen Feste und Veranstaltungen im Kreis Bernkastel-Wittlich haben wir für unsere Leser zusammengetragen.

Feste in Wittlich 2023

In der Stadt Wittlich wird die größte und bedeutendste Veranstaltung im Jahr 2023 die Säubrennerkirmes sein. Gefeiert wird vom 18. bis 22. August. Sie beruht auf der Säubrennersage und wird seit 1950 in Wittlich begangen. Rainer Stöckicht, Pressesprecher der Stadt Wittlich sagt hierzu: „Diese Traditionsveranstaltung wird sich als eines der größten Volksfeste der Region im Wesentlichen nicht verändern. Selbstverständlich sind immer wieder kleinere Neuerungen, zuletzt insbesondere hinsichtlich der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen, vorgesehen.“ Weiter sagt er: „Die wichtigsten Höhepunkte bleiben erhalten: Das Säubrennerspiel, der Belagerungsumtrunk, der Saubratenstand, der feierliche Umzug am Samstag, die Musikbühnen auf dem Marktplatz und dem Pariser Platz, die Lasershow, die Händlerstraße und natürlich die großen Rummelplätze.“

Außerdem wird vom 23. Juni bis 15. Juli die Veranstaltungsreihe „Eventsommer“, stattfinden. An vier Wochenenden wird ein vielfältiges Programm auf der Bühne am Lieserufer, an den Lieserterrasssen und am Platz an der Lieser kostenlos durchgeführt werden. Zudem sind das Federweißer-Fest, das Streetfoodfestival, der Hafenmarkt und die Weihnachtstage geplant.

Das Bungert-Oktoberfest ist in diesem Jahr vom 22. September bis zum 31. Oktober. Das Fest, das es seit 1990 schon in Wittlich gibt, hat im vergangenen Jahr mehr als 50.000 Gäste angezogen. Für einen Besucherrekord mit mehr als 4000 Gästen hat die Partyschlager-Sängerin Mia Julia gesorgt. Es gibt von Seiten des Festwirts Winfried Bungert Überlegungen, das Festzelt zu vergrößern.

Burgenfest in Manderscheid 2023

Wer sich gerne ins Mittelalter zurückversetzen lässt, ist in der Burgenstadt Manderscheid richtig. Dort findet am letzten Augustwochenende, also in diesem Jahr am vom 15. bis 27. August, das Burgenfest statt. Rund 15.000 Besucher sind dann auf der Burg und bestaunen die Ritterspiele, Gaukler und Händler. Der Höhepunkt ist das Feuerwerk.

Alljährlich Höhepunkt des Manderscheider Burgenfestes: die Ritterspiele. Hier auf dem Foto vom vorigen Jahr reitet Martin von Manderscheid mit seinem Pferd durchs Feuer. Foto: Christina Bents

Die Burgenweihnacht 2023 ist am ersten Adventswochenende, dem 2. und 3. Dezember. Wegen der besonderen Atmosphäre und den ausgesuchten Händlern, ist es ein Besuchermagnet.

Historische Jubiläen 2023 in Hupperath und Eckfeld

Historisch geht es auch in den Gemeinden Hupperath und Eckfeld zu. Sie feiern Jubiläum. Hupperath wird 850 Jahre und Eckfeld feiert 1050-jähriges Bestehen. In Eckfeld sind die Feierlichkeiten für den 1. und 2. Juli geplant. In Hupperath am ersten Augustwochenende, also vom 4. bis 6. August.

Weinfest der Mittelmosel 2023 – diesmal wieder mit Umzug

An der Mosel ist das Weinfest der Mittelmosel der Höhepunkt des Festjahres. Es wird vom 31. August bis zum 4. September dauern. Im vergangenen Jahr kamen 190.000 Besucher. Der Umzug konnte nicht stattfinden, das soll sich in diesem Jahr aber wieder ändern, wann und in welcher Form, ist noch nicht klar. Auf verschiedenen Plätzen in Bernkastel-Kues findet zudem insgesamt zehn Mal, ab dem 22. Juni bis zum 24. August, die Sommerbühne statt: verschiedene Konzerte Open Air bei freiem Eintritt.

Feste in Kröv und Traben-Trarbach 2023

Wer es noch internationaler haben möchte, kommt in Kröv auf seine Kosten. Das „Heimatfieber Kröv Wein.Folklore.Genuss“, ist vom 29. Juni bis 2. Juli. „Seit fast 70 Jahren ist es das Veranstaltungshighlight in Kröv mit Krönung der Weinkönigin, farbenfrohem Festzug. Im vergangenen Jahr bekam das Fest einen neuen Namen und Konzept, das in 2023 weiter umgesetzt und ausgebaut wird. Trachtengruppen aus der ganzen Welt werden eingeladen, was die Besonderheit der Veranstaltung ausmacht und Traditionen aufrechterhält“, so Marcus Heintel, der im Namen des Tourismuszweckverbands Moselregion Traben-Trarbach Kröv geantwortet hat.

Zur Weihnachtszeit ist der Mosel-Wein-Nachts-Markt, der vom 24. November bis zum 1. Januar sein wird, ein Veranstaltungshöhepunkt in der Stadt Traben-Trarbach. Die traditionellen Keller, das Rahmenprogramm und der Fokus auf das Thema Wein machen den Markt zu einem Besuchermagneten in der „Unterwelt“, der auf Platz sieben der zehn beliebtesten Weihnachtsmärkte Deutschlands liegt. Das Moselweinfestival mit Wein, Musik und Spezialitäten am Moselufer findet vom 7. bis 10. Juli statt.

Feste im Hunsrück 2023: Thalfang, Breit, Morbach und Merscheid

In Thalfang freut man sich schon jetzt auf den Kunst- und Handwerkermarkt, der auf den 16. Juli terminiert ist. Ein Vertreter der Verbandsgemeinde Thalfang sagt: „Er findet seit fast 30 Jahren statt und es werden über 100 Aussteller dabei sein, die den Besuchern zeigen, welche Kreativität sich hinter dem Begriff Handwerk verbirgt. Durch praktische Vorführungen an den Ständen und auf der Marktbühne wird das erlebbar.“

Der Erbeskopfmarathon zieht seit zwanzig Jahren zwischen 700 bis 800 Mountainbiker an die höchste Erhebung in Rheinland-Pfalz. Am 2. Juli ist es wieder so weit. Foto: Holger Teusch

Der Erbeskopfmarathon zu dem 700 bis 800 Mountainbiker kommen, wird am 2. Juli sein. Es gibt diese Veranstaltung seit über 20 Jahren. Drei verschiedene Strecken, zwischen 34 und 88 Kilometern, werden rund um die höchste Erhebung in Rheinland-Pfalz angeboten. Vom 12. bis 14. Mai feiert die Gemeinde Breit ihr 800-jähriges Bestehen mit einer historischen Festmeile. Im Kalender der Verbandsgemeinde Thalfang ist das ebenfalls ein Höhepunkt in 2023.

Morbach wird in diesem Jahr zum zweiten Mal den Musiksommer auflegen. Zwischen dem 30. Juni und dem 26. August sind an verschiedenen Plätzen der Einheitsgemeinde Konzerte unterschiedlicher Stilrichtungen geplant. Burgenfans können am 20. und 21. Mai bei „Kurfürst Balduins Bogenspectaculum“ dabei sein, bei dem es mittelalterliches Leben und Schaukämpfe zu sehen gibt. Die St. Anna Kirmes lockt mit verschiedenen Musikbühnen am letzten Juliwochenende, vom 28. Juli bis 1. August. Der Bauern- und Tiermarkt in Merscheid findet vom 8. bis 10. September statt. Andreas Hackethal, Bürgermeister der Einheitsgemeinde erklärt: „Mehrere Tausend Besucher kommen zu dem Event, dass vom Markttreiben, Musik und Oktoberfest-Feeling geprägt ist und das Musikverein und Feuerwehr gemeinsam auf die Beine stellen. Wiesn-Party im Festzelt und der größte Bauern- und Viehmarkt mit über 100 Ständen und einem außergewöhnlichen Angebot an lebenden Tieren und frischen, naturreinen Produkten der Region gehören dazu.“ Der Morbacher Herbst am 24. September bietet ein besonderes Thema mit Rahmenprogramm, im vergangenen Jahr drehte sich alles um Kinder- unsere Zukunft. Dieses Jahr steht das Motto noch nicht fest.