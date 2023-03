Sicherheit nicht gewährleistet Mindestens bis Ende des Jahres keine Feste mehr in der Thalfanger Festhalle

Was ist mit der Thalfanger Festhalle los? Derzeit kann sie nicht gebucht werden. Weder für öffentliche Veranstaltungen, wie sie in der Vergangenheit beispielsweise die Märker Senoritas an Altweiberfastnacht dort ausgerichtet haben, noch für private Feiern wie Geburtstage oder Hochzeiten, sagt Ortsbürgermeister Burkhard Graul. Jährlich hätten dort fünf bis sechs Großveranstaltungen dort stattgefunden, sagt er. Lediglich Vereine und Gruppen, die die Festhalle als Übungsraum nutzen, haben dort weiter Einlass. Ansonsten sei die Halle komplett gesperrt, sagt Graul und verweist auf eine Prüfung der Halle durch die Kreisverwaltung, die laut seiner Aussage im vergangenen Herbst stattgefunden habe.