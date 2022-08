Musikfestival : Piesporter Pferdefest bietet Spiel, Spaß und viel Musik

Piesport Das Festival „Pferdefest“ bei Piesport hat 1500 zumeist junge Leute angezogen — traditionell in den verrücktesten Verkleidungen.

Die Pferde wiehern wieder: Rund 1500 Besucher haben die Organisatoren des Pferdefestivals auf den Höhen oberhalb von Piesport gezählt. Das sei in etwa die gleiche Anzahl an Besuchern wie in der Vor-Corona-Zeit, sagt Michael Bastgen, Pressesprecher des Vereins für Kunst, Kultur und Inklusion. Dieser hat das Festival in diesem Jahr zum 15. Mal ausgerichtet. „Damit sind wir sehr zufrieden, weil andere Festivals Probleme haben“, berichtet er.