Freizeit : Festival der Kulturen mit Workshops und Kuchenbüfett

Hahn Seit der verstärkten Zuwanderung der Flüchtlinge organisieren Ehrenamtliche der katholischen Jugend im Dekanat Simmern-Kastellaun mit verschiedenen Kooperationspartnern das Festival der Kulturen anlässlich der interkulturellen Woche am Samstag, 15. Juni, ab 15 Uhr auf dem Flughafen Hahn.

Als Festival unterscheidet es sich von den anderen Festen der Kulturen durch seine Workshops. Sie bieten die Chance, die Sprachbarriere zu überwinden, voneinander zu lernen, Kenntnisse auszutauschen und sich einzubringen. Es wird ganz im Sinne einer geringeren CO 2 -Bilanz eine Anreise mit dem Bus quer durch die Region angeboten. Um diese zu finanzieren, ebenso wie die Verpflegung und die Materialien für die Workshops, suchen die Organisatoren noch nach finanzieller Unterstützung. Neben den Workshops bieten eine gespendete Kuchentafel und Speisen für den Abendimbiss, Musik mit DJ Johnny und eigenen Beiträgen, ein abwechslungsreiches Programm. Wer sein Talent in einem Workshop anbieten möchte, kann sich via E-Mail an dekanat.Simmern-jugend@t-online.de melden. Auch Kuchenspenden und Beiträge für den Abendimbiss sind willkommen.