Nationalpark : Festival im Nationalparkradio

Birkenfeld Um dem festivallosen Sommer etwas entgegenzusetzen und die nach wie vor gebeutelten Kulturschaffenden zu unterstützen, haben unter Federführung des Artes Konzertbüros einige Akteure der Szene in Zusammenarbeit mit dem Musikmagazin Folker und dem Dachverband Profolk das Sang und Klang Festival für Folk und Lied aus Deutschland ins Leben gerufen.

Am Samstag, 11. Juli, wird dieses im Stream über die Kanäle Youtube, Facebook und Instagram sowie die festivaleigene Website www.sangundklang.com zu sehen und zu hören sein – 14 Acts mit über sieben Stunden Livemusik mit Moderation und exklusiven Künstlerinterviews. Mit dabei sein werden namhafte Vertreter und Vertreterinnen der Szene wie Stoppok, Dota Kehr, Wenzel, Sarah Lesch, Bube Dame König, Die Grenzgänger oder Deitsch.

Am Vorabend der Ausstrahlung stellt Klangdetektiv Stefan Backes die am Festival beteiligten Künstler in seinen „Klangspuren“ ab 21 Uhr im Nationalparkradio näher vor und wird ein wenig mehr zu der zu Spenden für die Kulturszene aufrufenden Veranstaltung erzählen. 50 Prozent der Einnahmen sind gedacht für die Organisationen Deutsche Orchester-Stiftung, Initiative Musik und den Solidaritätsfond für Crewmitglieder #handforahand, die restlichen 50 Prozent für die Künstlerinnen und Künstler sowie die Mitwirkenden des Festivals.