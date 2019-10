Kirche : Festliche Kirchenmusik mit Schweicher Vokalensemble

Schweich/Großlittgen Anspruchsvolle Kirchenmusik steht auf dem Programm des Festhochamtes am Sonntag, 20. Oktober, um 10 Uhr in der Abteikirche Himmerod in Großlittgen.

