Konzert : Festliche Stimmung in St. Michael

Festliche Stimmung in St. Michael

Bernkastel-Kues Einen besonderen Konzertabend bescherten der Gesangverein Männer-Quartett 1877 und die Musikvereinigung der Stadt Bernkastel-Kues den Zuhörern in der Kirche St. Michael in Bernkastel.

Auch die beiden Solisten, Tenor Fernando Gelaf und der Bass Gerd Elsen, begleitet an der Orgel von Josef Thiesen, waren in der überfüllten Kirche eine große Bereicherung an diesem Abend. Fast ein Jahr lang haben die Musiker für dieses Konzert geprobt. Für beide Vereine war es ein großer musikalischer Erfolg, der Mut für die Zukunft macht.

Foto: Jürgen Kettern