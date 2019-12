Kultur : Mit Musik zur adventlichen Besinnlichkeit

Wittlich 160 Besucher haben beim festlichen Advents- und Weihnachtskonzert in der Synagoge Wittlich einen gelungenen Start in die Vorweihnachtszeit erlebt.

Alexa Spielmann-Sips, Tabea Mahler und Sebastian Langner ist es im 22. Jahr beim 33. Konzert dieser Art mit Unterstützung von Heinz Coen am Klavier, Barbara Görgen-Mahler an der Oboe und Michael Klink am Horn gelungen, mit zahlreichen relativ kurzen und besinnlichen Stücken die Besucher zum Zuhören zu bewegen und in eine vorweihnachtliche Stimmung zu versetzen. Mal gemeinsam, dann wieder als Duo oder als Trio stimmen sie festliche Stücke an wie Richard Wagners „Der Engel“ oder Georg Friedrich Händels „Ave Maria.“ Nach der Pause werden die Lieder etwas beschwingter, wie beim Gospel „Lead me Lord“, bevor die Musiker das Publikum auffordern, zu Weihnachtsklassikern wie „Macht hoch die Tür oder „Leise rieselt der Schnee“ mitzusingen. „Es gibt nichts Befreienderes als selbst zu singen“, sagt Feltes. Und die Besucher lassen sich nicht lange bitten, so dass ein Chor aus mehr als 160 Kehlen die Synagoge füllt.