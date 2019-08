Ausflug : Mont-Royal erkunden

Traben-Trarbach (red) Der Archäologieverein Arrata bietet in Zusammenarbeit mit dem Verein der Freunde und Förderer der Festung Mont Royal am Samstag, 10. August, eine Führung auf der ehemals größten französischen Festung in Deutschland an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken