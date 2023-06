Ermittler nennen Ergebnis Zerstörter Getränkemarkt in Morbach: Brandursache steht fest

Von dem Getränkemarkt am Morbacher Ortseingang sind nach dem verheerenden Brand vom 25. Mai nur verkohlte Trümmer übrig geblieben. Weil das Gebäude in großen Teilen einsturzgefährdet war, konnten die Ermittlungen zur Brandursache nicht sofort starten (wir berichteten). Inzwischen haben sich die Experten der Kriminalpolizei den Brandort allerdings genauer anschauen können, wie die Pressestelle des Trierer Polizeipräsidiums am Dienstag auf TV-Nachfrage bestätigt.