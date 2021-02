Kreis Bernkastel-Wittlich : Feuerwehr, Hilfsdienste und Bundeswehr stemmen kostenlose Schnelltests

Die Schnellteststrategie soll in der Ministerpräsidentenkonferenz am 3. März besprochen werden. Der Landkreis Bernkastel-Wittlich will ab dem 8. März gewappnet sein, wenn die Schnelltest-Strategie wie angedacht umgesetzt werden müsste. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Bernkastel-Wittlich Ab dem 8. März könnten auch im Kreis Bernkastel-Wittlich kostenlose Schnelltests angeboten werden. Teststationen werden von den Freiwilligen Feuerwehren, dem DRK, den Maltesern sowie der Bundeswehr aufgebaut und betrieben.

Nachdem der 1. März als Starttermin für kostenlose Corona-Schnelltests gekippt war, könnte es nun möglicherweise am 8. März so weit sein. Das Projekt „Testen für alle“ hatte in den vergangenen Tagen für Aufregung in den Kommunen des Landes gesorgt. Denn diese sahen sich aus dem Nichts von Bund und Land vor die Aufgabe gestellt, bis zum 1. März die Infrastruktur für flächendeckende, anlasslose und kostenfreie Schnelltestungen der Bevölkerung zu schaffen. Doch die Kanzlerin kassierte die Pläne von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, schon am 1. März mit den Testungen zu starten, ein (unsere Zeitung berichtete). Die Hoppla-Hopp-Aktion mit geplantem Blitzstart zum 1. März scheiterte nicht nur an dem Umstand, dass die Frist zur Umsetzung viel zu kurz bemessen war, sondern „auch, weil die Projektidee des Landes die Aufgabenerledigung durch die Feuerwehren vorsah, ohne dass diese zuvor beteiligt worden sind“, erklärt Manuel Follmann, Pressesprecher der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich.

So konferierten nun am Dienstagabend im Landkreis Bernkastel-Wittlich erstmals Vertreter der Freiwilligen Feuerwehren mit Landrat Gregor Eibes in einem Videochat zum Tema „Schnelltests für alle“ und der Frage, wie das im Landkreis Bernkastel-Wittlich konkret umgesetzt werden kann. Obwohl sich die konkreten Pläne noch in der Ausarbeitung befinden, erklärt Jörg Teusch, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises, wie das Projekt im Landkreis umgesetzt werden soll.

Pläne Unter Umständen könnten die kostenlosen Schnelltests im Landkreis ab Montag, 8. März, angeboten werden, sagt Teusch. „Und wenn die freiwilligen Feuerwehren einen Beitrag leisten können, sind wir im Rahmen der Möglichkeiten dabei.“ Allerdings, so stellt Teusch klar, „werden Ehrenamtliche von der freiwilligen Feuerwehr keine Wattestäbchen in Nasen stecken“. Denn aus den Reihen der Feuerwehr habe es riesigen Widerstand gegen diese Pläne des Landes geben, sagt Teusch. „Zur Kernkompetenz der Feuerwehren gehört der Katastrophenschutz, aber nicht, medizinische Tests durchzuführen. Außerdem gehört die Feuerwehr zur kritischen Infrastruktur, die man vor Infektionen schützen sollte, weil man sie sonst möglicherweise lahmlegt.“

Die Helfer aus den Reihen der freiwilligen Feuerwehr sollen dennoch bei dem Projekt „Testen für alle“ zum Einsatz kommen: „Aber allein im administrativen und organisatorischen Bereich sowie beim Aufbau der Teststationen, wie Teusch erklärt. „Der Abstrich soll nicht durch Feuerwehrleute, sondern durch professionelles, medizinisches Personal erfolgen.“ Diese Meinung sei Konsens unter den Feuerwehren im Land, sagt Teusch. „Feuerwehrleute werden bei der Anmeldung sowie der Datenerfassung helfen. Nach dem Test muss ja im System auch noch zum Ergebnis ein Haken gesetzt werden, ob der Test nun positiv oder negativ ausgefallen ist. Das kann auch von den freiwilligen Feuerwehren oder anderen Hilfsdiensten erledigt werden.“

Zur Entnahme der Abstriche habe der Kreis bei der Bundeswehr die Unterstützung durch fünf weitere Soldaten angefragt. Bislang sind im Kreis Bernkastel-Wittlich schon 18 Bundeswehrsoldaten im Kampf gegen das Coronavirus im Einsatz – unter anderem bei der Kontaktnachverfolgung im Gesundheitsamt sowie in der zentralen Teststation in Wittlich. „Das Deutsche Rote Kreuz sowie der Malteser Hilfsdienst haben ihre Unterstützung auch zugesagt. Die Hilfsorganisationen haben auch Fachpersonal aus dem medizinischen Bereich.“

Teststationen Doch wo sollen die kostenlosen Schnelltests angeboten und durchgeführt werden? Bislang gibt es im Landkreis ja nur die bekannte Corona-Teststation in der Röntgenstraße in Wittlich, wo jedoch bisher nur Labortests (PCR-Testungen) durchgeführt werden. Wie Teusch erklärt, gehe die Planung in die Richtung, in jeder Verbandsgemeinde eine Station für Schnelltests einzurichten. In Wittlich solle die bestehende Station für Schnelltests ausgebaut werden. Doch die einzelnen Teststationen in den Verbandsgemeinden sollen zunächst nur an einem Tag in der Woche betrieben werden. Die Örtlichkeiten stehen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Verbandsgemeinden, die Einheitsgemeinde Morbach sowie die Stadt Wittlich wollen sich gemeinsam auf öffentliche Einrichtungen wie Bürgerhäuser, Sporthallen und andere Orte verständigen, die von den Schnelltestteams aufgesucht werden sollen. „Dabei sollen mobile Teams im rollierenden System verschiedene zentrale Orte in den Verbandsgemeinden anfahren, um dort – von örtlichen Kräften unterstützt – die Schnelltestungen anzubieten“, erklärt die Kreisverwaltung.

Teusch: „An jedem Wochentag sind wir in einer anderen Verbandsgemeinde.“ Ein Testteam solle dabei aus rund sechs freiwilligen Feuerwehrleuten sowie zwei Kräften bestehen, die Abstriche entnehmen sollen. Um das System für die Ehrenamtlichen attraktiv zu halten, solle der Betrieb an den Schnellteststationen bloß von 16 bis 19 Uhr, laufen. Um Wartezeiten und Menschenansammlungen auf das notwendige Minimum zu reduzieren, arbeitet die Kreisverwaltung bereits an technischen Lösungen, die es ermöglichen sollen, Ergebnisse der Schnelltests online abzurufen. Denn das Auswerten eines aktuell üblichen Schnelltests dauert mindestens 15 Minuten.