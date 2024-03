Einsatzkräfte in Laufeld Neues Fahrzeug für die Feuerwehr: Wenn das Quad zum Lebensretter wird

„Piet“ steht quer in der Ecke der Frontscheibe und so heißt der Neuzugang im Feuerwehrhaus auch. Benannt ist er nach Peter Gerhards, der Mitglied der Feuerwehr Laufeld, Vorsitzender des Kreisfeuerwehr- und Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbands ist. Er hat sich dafür eingesetzt, dass das ATV jetzt in Laufeld steht. ATV steht für den englischen Begriff „All terrain vehicle“.