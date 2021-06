Bambini-Feuerwehr : Feuerwehr-Nachwuchs ist aktiv und kreativ in besonderen Zeiten

Feuerwehr-Nachwuchs-Challenge „Aktiv und kreativ in besonderen Zeiten“ Foto: TV/privat

Lutzerath (red) Zahlreiche Bambini- und Jugendfeuerwehrleitungen stellten unter Beweis, wie vielseitig sie in Zeiten der Corona-Pandemie die Kinder- und Jugendarbeit gestalten. Aus allen Teilen des Landes beteiligten sie sich mit tollen Konzepten und kreativen Ideen an der Feuerwehr-Nachwuchs-Challenge „Aktiv und kreativ in besonderen Zeiten“, die der Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz und die Unfallkasse Rheinland-Pfalz ausgeschrieben hatten.

