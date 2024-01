Rettungseinsatz an der Mosel Zwei Mal aus der Mosel gezogen

Wegen des Hochwassers war die Kreisstraße 53 zwischen Kesten und Minheim wieder gesperrt. Das ist ein üblicher Vorgang, der zu den Straßensperrungen gehört, die an mehreren Stellen an der Mosel gemacht werden müssen, damit Autofahrer nicht durch überflutete Straßen fahren und sich damit in Gefahr begeben. Trotz Absperrungen musste aber am Donnerstagmittag (4. Januar) die Feuerwehr gleich zwei Mal ausrücken. Und das nicht nur an derselben Stelle, sondern auch innerhalb von einer Stunde.