Feuerwehreinsatz mit Atemschutzgeräten Küchenbrand löst Großeinsatz in Lieser aus

In der Beethovenstraße in Lieser kam es am Sonntagmittag gegen 11.41 Uhr zu einem Küchenbrand und einer Alarmierung der Einsatzkräfte. Vor Ort war eine starke Rauchentwicklung zu sehen. Nur mit Atemschutzgeräten konnte der Angriffstrupp das Gebäude betreten. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die zwei Bewohner konnten sich glücklicherweise schnell genug aus der Wohnung retten und wurden nicht verletzt. Vorsichtshalber wurden sie dennoch vom Rettungsdienst gesichtet. An dem Wohnhaus entstand großer Sachschaden. Im Einsatz waren rund 45 Einsatzkräfte aus Bernkastel-Kues, Lieser und Maring-Noviand. Zusätzlich waren die Führungsstaffel der VG Bernkastel-Kues, der Wehrleiter und die FEZ, die Polizei sowie ein Rettungswagen der Rettungswache Andel im Einsatz.